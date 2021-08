Anche a Savona la Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente - IVG.it

Savona. La LEIDAA (Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente) O.N.L.U.S., associazione di volontariato a livello nazionale fondata e presieduta dall’Onorevole Michela Vittoria Brambilla, è ora presente anche nella città di Savona con delegata Rosaria Biagioni.

La LEIDAA, associazione a difesa e tutela degli animali, combatte la loro l’uccisione, il maltrattamento e l’abbandono, la sperimentazione e vivisezione sugli stessi, l’allevamento intensivo, la macellazione rituale e l’utilizzo di animali in circhi e spettacoli. La Onlus si attiverà attraverso iniziative di sensibilizzazione e aiuto concreto sul tema della tutela degli animali e dell’ambiente, si occuperà di trovare cibo per i randagi, promuoverà politiche di sterilizzazione, atte a risolvere il problema della proliferazione incontrollata, e cercando adozioni per i randagi.

Quest’anno al 53° “Premio Internazionale Fedeltà del Cane” che si tiene a San Rocco di Camogli, la LEIDAA ha ricevuto il “Premio Bontà” per il suo operato a livello nazionale in supporto alla cittadinanza, durante le restrizioni dovute al Covid19. La LEIDAA ritiene che “il rispetto per gli animali sia un valore e un segno di civiltà”, e intende collaborare con tutti coloro che ne condividono i valori e gli scopi.

Il gruppo di Savona è in contatto e collaborazione con la sezione LEIDAA del Golfo Tigullio. Per aderire o informazioni: 3494174808.