Anas, De Carolis (ex Atlantia) ritira sua candidatura per ruolo di Ad - IVG.it

Liguria. “Alla luce delle dichiarazioni rilasciate da alcuni esponenti di forze politiche, sull’ipotesi di una mia possibile nomina come amministratore delegato di Anas, ritengo opportuno ritirare la mia disponibilità ad assumere l’incarico”.

Lo ha detto Ugo De Carolis dopo la dura presa di posizione di parlamentari liguri in merito alla possibilità di una sua nomina.

“Questo anche in considerazione della rilevanza strategica di Anas in un momento particolarmente difficile in cui è richiesta serenità e collaborazione di tutti per permettere al Paese di uscire il prima possibile dall’emergenza”.

Per deputati e senatori liguri, tanto del Pd come della Lega, l’ipotesi di De Carolis è stata giudicata “una offesa ai liguri”, a seguito delle vicende legate ad Aspi per il ponte Morandi e la successiva inchiesta sulle mancate manutenzioni della rete autostradale ligure.