Amatori Pallacanestro Savona, l'ultimo colpo in vista dell'A2 parla bulgaro: Hristina Tziutziundzhieva farà parte del roster di coach Dagliano - IVG.it

Savona. L’ennesima promessa mantenuta. Si potrebbe banalmente definire in questa maniera l’ultimo colpo di mercato dell’Amatori Pallacanestro Savona che, dopo aver confermato in blocco il roster della promozione arricchendolo con il ritorno di Zanetti (questo senza dimenticare gli acquisti altresì preziosi di Ceccardi e Salvestrini), ha adesso completato il proprio operato con l’arrivo di una giocatrice dalla grande esperienza internazionale.

Ecco dunque per le pappagalline l’approdo a Savona di Hristina Tziutziundzhieva, atleta classe 1993 e centro della nazionale bulgara di 189 cm per 84 kg. Hristina è cresciuta in Francia prima nelle giovanili e poi nella prima squadra del Tarbes in LF2 per poi passare nel 2016 all’Avenir Basket Chartres sempre in LF2. Nel 2017 ha in seguito esordito in NF1 nella squadra di “O Sannois Saint Gratien” per tornare successivamente in Bulgaria nel 2018 in NBL con la società Beroe Stara Zagora vincendo la Liga Adriatica in finale contro il Buducnost con 8,6 punti, 7,6 rimbalzi e 12,9 di valutazione media. Nelle ultime due stagioni è infine tornata in Francia in LF2 a Rezè. Con la nazionale bulgara ha partecipato nel 2021 alle qualificazioni per gli Europei.

Tziutziundzhieva si unirà al gruppo già dal raduno del 23 agosto. “Siamo molto contenti di aver completato la rosa della squadra in tempo per il raduno visto che l’inizio del campionato ci proporrà partite importanti da subito – hanno dichiarato i vertici della società – Inoltre siamo ancor più contenti di aver convinto Hristina a giocare da noi, questo per la sua prima esperienza in Italia. Cercavamo una giocatrice esperta, che coprisse il ruolo di 5 e 4, forte in difesa e a rimbalzo, abituata a livelli nazionali senior, tutte caratteristiche riscontrate in lei. Siamo sicuri che si calerà con motivazione nel gruppo portando il suo importante mattone per raggiungere, da matricola, l’obiettivo della salvezza”.

La rosa dell’Amatori è adesso dunque completa, per qualsiasi tipo di impressione l’appuntamento è però rinviato ai primi match della squadra allenata da coach Dagliano. Di seguito invece ecco i nomi delle interpreti in vista della stagione 2021/2022;