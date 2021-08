Altare, "Testa Grande" si aggiudica la dodicesima Rassegna Zeronovanta (leve 2003/2004) - IVG.it

Altare. Un esagonale di prima fascia quello disputatosi sul green di via Montenotte che ha emozionato ed entusiasmato gli sportivi accorsi. Di ottima caratura le sei squadre iscritte che sono state distribuite in 2 gironi da 3 all’italiana. Due tempi da 10 minuti escluso la finalissima da 15. Un totale di 11 gare in formato 6 contro 6 ben dirette dall’arbitro Pietro Danese della sezione di Alessandria.

La classifica finale ha visto al 6° posto Prosecco, al 5° Acque Fc, al 4° Sbye Fc, al 3° I Giovani Leoni ben diretti da Gigi Cavaliere, al secondo il Circolo Rossoblù guidato da Marc Tona ed al primo i fortissimi e soprattutto ben affiatati ragazzi di Testa Grande, provenienti dal vivaio gialloblù.

Come sempre ricca la premiazione con tanto di coppe, buste contenenti buoni acquisto della Sport Net di Carcare e tanti premi speciali: giocatore più giovane della manifestazione Astegiano Federico, giocatore più combattivo Matteo Revello, miglior difensore Samuele Turco, miglior attaccante Gabriele Romano, miglior giocatore del Torneo Christian Kosigi. Molto soddisfatti dell’esito dell’evento la promoter Asd FD Football Management e l’organizzatore e direttore tecnico Dott. Felicino Vaniglia responsabile regionale della Libertas calcio giovanile e amatoriale.