Altare, rassegna Zeronovanta: il calcio femminile è di chi e per chi lo ama - IVG.it

Altare. L’Asd FD Football Management, allo scopo di promuovere il calcio femminile, sabato 24 luglio presso l’attrezzato centro sportivo polifunzionale Zeronovanta di Altare, ha organizzato un open day gratuito riservato a tutte le ragazze over 15.

L’obiettivo, oltre a quello di farsi conoscere e valutare, è stato incentrato principalmente sul riuscire a mettere in campo la passione per il calcio da parte delle giovani atlete e perchè no, di cercare di allestire in autunno-inverno in collaborazione con il CNS Libertas (ente di promozione sportiva diretto a livello Liguria dal cav. Roberto Pizzorno) un campionato provinciale a 5, collegato al circuito regionale e nazionale.

Risposta, interesse ed entusiasmo sono stati più che positivi. L’esortazione è dunque quella di partecipare numerose agli Open Day gratuiti messi a disposizione dalla FD Football Management. Se il vostro sogno è quello di giocare a calcio e siete maggiorenni venite allo Zeronovanta a conoscere la nostra realtà. Volete provare a dare un calcio al pallone? Volete provare questa emozione insieme ad amiche, sorelle e compagne di scuola? Fatevi trovare pronte alle prossime chiamate.

Saranno organizzate attività ludico-sportive, giochi e brevi esercizi con lo scopo di dare la possibilità alle ragazze di misurare le proprie abilità e promuovere il gioco del calcio. All’accoglienza verrà richiesto al genitore o accompagnatore di sottoscrivere un’autocertificazione circa le condizioni di salute di chi parteciperà all’evento. Sarà possibile utilizzare gli spogliatoi e le docce.

Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi alla segreteria dell’area femminile calcio al numero 353 4034686.