Altare, Il Team Cairo 2011/2012 conclude in bellezza le rassegne Zeronovanta - IVG.it

Altare. Con la leva più piccola di età si è conclusa la seconda eccezionale stagione estiva dei Tornei Calcistici Giovanili promossi dalla Asd FD Football Management che ben supportata a livello organizzativo dalla Libertas Provinciale ha fatto una vera e propria impresa raggiungendo la 13^ Rassegna.

Ricco di emozioni e colpi di scena quest’ultimo triangolare è stato vissuto in un clima di festa, divertimento e relax. Sei le partite di qualificazione di due tempi da 10 minuti che hanno decretato il terzo posto del Sassello Six di Gabrio Tavernelli. Nella finalissima la favorita compagine gialloblù guidata da mister Beltrandi ha avuto poi la meglio sulla Selezione Valbormida del tandem Basilio-De Mitri.

Pioggia di premi speciali oltre alle coppe per le tre partecipanti, eccoli di seguito;

Giocatore più giovane: Canepa Alberto

Giocatore più tecnico: Cappi Elia

Miglior difensore: Attimonelli Alessio

Miglior esterno: Cappi Gioele

Miglior portiere: Vincenzi Vladi

Miglior attaccante: Raco Roberto

Miglior giocatore del Torneo: Beltrandi Thomas

Ora in attesa di fissare le date per la Supercoppa Libertas Senjor e Young l’attività proseguirà comunque intensa e già da lunedì 16 inizierà (fascia oraria 9.00-12.00) uno “Stage di tecnica applicata” dedicato a Carlo Pizzorno, che succede a quello riuscitissimo di Tecnica Individuale.

Le iscrizioni sono aperte e vi aspettiamo numerosi. Braccia aperte a chi voglia migliorare le proprie qualità, a chi intenda presentarsi in forma ai primi raduni di società e a chi in questo periodo ferragostiano, non andando in vacanza, desideri trascorrere una settimana molto formativa.