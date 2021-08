Allarme bomba all'ospedale San Paolo, ma (per fortuna) è una bufala - IVG.it

Savona. Attimi concitati al San Paolo di Savona oggi pomeriggio, dopo una chiamata che segnalava la presenza di una bomba all’interno dell’ospedale. Ma per fortuna, si è trattato di un falso allarme.

Il tutto è cominciato intorno alle 14 quando un uomo, la voce era maschile e camuffata, ha telefonato al 112 avvertendo di essere a conoscenza di un ordigno all’interno della struttura.

Subito sono scattati gli accertamenti del caso da parte della polizia e dei vigili del fuoco, che si sono recati sul posto e hanno controllato tutti le aree dell’ospedale aperti al pubblico. Durante le verifiche, non è stata trovata alcuna traccia della bomba e quindi l’allarme è rientrato.

Ora sono in corso le indagini per trovare l’autore dello “scherzo” che, una volta identificato, rischia la denuncia per procurato allarme.