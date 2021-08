Alessandro Trisciani strappa il pass per i mondiali di pattinaggio artistico - IVG.it

Savona. Il pattinatore savonese Alessandro Trisciani è stato convocato alla rassegna dei Campionati del mondo, in programma ad Asuncion, capitale del Paraguay, Sudamerica, dal 29 settembre al 9 ottobre.

Trisciani, diciotto anni, portacolori della società La Rocca Pattinaggio, rappresenterà l’Italia con gli Obbligatori nel singolo, categoria junior.

Nel 2019 si è laureato campione europeo in Germania nella categoria Cadetti. Sempre tra i Cadetti, con gli obbligatori, nel 2017 aveva ottenuto a Roana, in Veneto, la medaglia di bronzo. Seguìto dall’allenatrice Carola Lussano Alessandro punterà a ben figurare anche in quest’altra importante manifestazione.