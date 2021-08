Finale Ligure. La società Asd Fbc Finale rende noto che Alessandro Debenedetti farà ancora parte dell’organico della prima squadra per la prossima stagione.

Alessandro (classe 2003 ), ex giovanili della Sampdoria, chiamato in causa, nella scorsa stagione, da mister Buttu, è riuscito a farsi valere e mettendo in mostra forza fisica, qualità e tanta dedizione.