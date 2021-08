Aleksander Grazhdani è il nuovo attaccante dell'Imperia - IVG.it

Imperia. L’Imperia ha un nuovo attaccante. Aleksander Grazhdani, che ha firmato con la società neroazzurra per la stagione sportiva 2021/2022 e ha già preso parte alle sedute giornaliere di allenamento, al campo Salvo, agli ordini di mister Cortellini.

Nato in Grecia a Thessaloniki, il 3 giugno 1993, vanta un ricco curriculum in squadre di Eccellenza, ma soprattutto di Serie D. Nella massima categoria dilettantistica ha collezionato 85 presenze e 21 gol vestendo le maglie di, in ordine cronologico: Riccione 1929, Mezzolara, Sasso Marconi Zola, Sona Calcio, Ghivizzano e in ultimo Corticella.

In Eccellenza ha ben figurato con il Faenza, segnando 20 gol in una stagione, e iniziato la carriera con il Massa Lombarda. La società augura ad Aleksander le migliori fortune con la maglia dell’Imperia.