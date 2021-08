Albissola Marina, flash mob "in bianco" per le donne afghane - IVG.it

Albissola Marina. Un flash mob vocale “in bianco” a sostegno delle donne afghane, messe in pericolo dalla salita al potere dei talebani. E’ quello svoltosi stamattina ad Albissola Marina, in piazza della Concordia.

Una sessantina di persone si sono ritrovate per una performance “vocale” per la quale, però, non erano richieste competenze vocali o musicali di nessun genere. L’evento ha visto la regia di Marzia Pistacchio e voci guidate da Eliana Zunino. Le immagini sono di Marco Toschi.

“Non avevamo parole, non abbiamo più lacrime ma ci rimane la voce – commenta Pistacchio – Oggi abbiamo cantato e guardato al cielo, lo stesso cielo sotto al quale moltissime donne afghane non si sentono sicure. Grazie a Eliana Zunino e grazie a tutti coloro che hanno dato voce a questo canto”.

“Stamattina eravamo tanti – conferma Zunino – E in tanti avrebbero voluto essere con noi ma non sono riusciti. Gente che è accorsa da tanti posti diversi, persone sconosciute, amici che non avevano mai cantato, bambini, zii, semplici passanti. Tutti hanno messo la propria voce, semplicemente, nessuna performance, solo condivisione. E le mani al cielo. Speriamo che anche una sola nota di questa unica voce arrivi lontano, dove la Voce non ha più voce”.