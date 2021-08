Albissola Marina, ai Bagni Lido e al Soleluna Village arrivano gli eventi organizzati da Riviera Beach Volley - IVG.it

Albissola Marina torna con Riviera beach volley epicentro ligure del grande beach volley. Dopo il B12500 maschile del 3 e 4 luglio di livello nazionale, si prospettano due fine settimana ricchissimi di eventi presso il Soleluna Village e i Bagni Lido: si comincia con il master finale del Circuito Menabrea questo week-end e si proseguirà con il 1° Trofeo degli Artisti 4×4 under 18, maschile e femminile il 4 e 5 settembre realizzato in collaborazione con Cuneo Granda Volley, squadra di A1 femminile.

Quest’oggi dunque prenderà il via la finalissima del Circuito regionale Menabrea dopo le cinque tappe federali disputate a Loano, San Bartolomeo, Parco Acquatico Le Caravelle e Genova Multedo. Dodici coppie femminili e una ventina di maschili si aggiudicheranno tramite un serie Beach 2 il master finale sotto la conduzione tecnica del supervisor di Verbania Marco Calcaterra. “Sia dal punto di vista organizzativo che dal punto vista tecnico c’è grandissima soddisfazione – spiega Alessio Marri, promoter e neopresidente Riviera Beach Volley – in poche settimane siamo ripartiti imprimendo una svolta radicale al beach volley ligure dopo lo stop di oltre un anno causato dalla pandemia”. Allestimento delle grandi occasioni con bandiere Menabrea e Scorpion che campeggiano i tre campi tra Soleluna beach Village, questa volta campo centrale della manifestazione e bagni Lido.

“Stiamo lavorando per salire di grado anche per l’anno prossimo – aggiunge Marri – il nostro sogno resta portare ad Albissola una tappa del nazionale dell’assoluto”. Non è ancora dato saperlo, ma la candidatura in concerto tra spiagge e amministrazione comunale potrebbe davvero scoprire tempi maturi per una località tradizionalmente al centro del beach volley ligure. Intanto dopo la partnership tra Riviera Beach Volley con il Cuneo Granda Volley nasce il Primo Trofeo degli Artisti con premi disegnati dal ceramista albissolese Paolo Ansaldo. Nella locandina dell’evento evidente il richiamo alla storica passeggiata albissolese realizzata proprio da grandi firme artistiche e ceramisti con oltre 4 milioni di piastrelline a partire dal 1963.

Alla presenza della prima squadra femminile di A1 che conta grandi nomi, dalla palleggiatrice ex nazionale Noemi Signorile fino all’albissolese Ilaria Spirito, si svolgerà sabato 4 settembre un 4×4 maschile e femminile under 18 e domenica 5 un 4×4 maschile e femminile. “Abbiamo optato per una sintesi tra beach volley e pallavolo – racconta il vicepresidente del Granda Cuneo Volley l’avvocato savonese Dino Vercelli – vogliamo celebrare insieme questi due sport”. Due esibizioni segneranno le giornate: sabato ore 18:30 la prima squadra femminile del Cuneo si sfidera tramite due rappresentative mentre domenica stessa ora sarà il momento di sfidarsi per i ragazzi affetti da sindrome di down seguiti dalla cooperativa il Faggio.

L’impegno sociale della manifestazione però non si ferma qui: insieme ad Admo Liguria sarà infatti possibile iscriversi nel registro nazionale dei donatori di midollo osseo. All’attivo il Riviera beach volley vanta già una delle manifestazioni, questo con l’edizione 2018 di Finale Ligure che ha vantato l’incredibile numero di 24 campi montati contemporaneamente, uno tra gli eventi con più donatori volontari raccolti non solo a livello ligure ma a livello nazionale. Appuntamento quindi sulle sabbie albissolesi, Soleluna e Bagni Lido vedranno le Finalissime svolgersi per le ore 18 del femminile e del maschile.