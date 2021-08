Albisole, dopo un anno torna Processione in Mare intitolata “A Madonne Du Mà” - IVG.it

Albisole. Dopo un anno di sospensione causa pandemia, ritorna la Processione in Mare intitolata “A Madonne Du Mà”.

Domenica 15 agosto la processione, con la statua della Madonna fissata a prua di una pilotina ed il parroco don Adolfo, si snoderà sul litorale delle due Albisole partendo alle ore 19 da Capo Torre per terminare in zona “pesci vivi” transitando al limite dei 200 metri dalla riva. Sono previste due soste per la benedizione del mare, dei fedeli e in ricordo dei caduti in mare: la prima presso la spiaggia dell’Associazione Pescatori di Albisola Superiore e la seconda presso il molo S. Antonio di Albissola Marina.

Una breve sosta verrà effettuata anche presso il Presepe degli Abissi delle Albisole. In testa alla processione ci saranno le autorità in rappresentanza delle Amministrazioni dei due Comuni.

Come nelle edizioni precedenti, il corteo, libero a tutti, sarà composto da ogni tipo di natanti, dalle barche a motore a quelle a remi, vele e semplici canoe. Sulla passeggiata si snoderà il corteo di fedeli a piedi che si avvicineranno al mare per le due soste.

Il transito della processione sarà salutato dai bagnini schierati sui pattini al limite delle boe dei 200 metri mentre le campane delle due parrocchie suoneranno a distesa.

L’evento è infatti organizzato dalle parrocchie Stella Maris e Concordia con la collaborazione delle due Associazioni Pescatori Dilettanti di Albisola Superiore e Albissola Marina e dell’Associazione Bagni Marini delle Albisole. La manifestazione si chiuderà verso le ore 20.