Albisola Superiore, a fuoco un magazzino in via Spotorno - IVG.it

Albisola Superiore. Due squadre di Vigili del fuoco sono impegnate questa sera in via Spotorno ad Albisola Superiore, dove intorno alle 20.30 è divampato un incendio all’interno di un magazzino di attrezzature per moto e biciclette.

Non si conoscono le cause che hanno scatenato le fiamme, ma il tempestivo intervento ha già messo in sicurezza l’area e non si registrano persone ferite nè intossicate.

Le opere di bonifica da parte dei Vigili del fuoco sono ancora in corso, presenti sul posto anche i Carabinieri, e nella zona si percepisce un forte odore di bruciato e il fumo intenso che si è sprigionato.