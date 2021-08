Albisola, scontro auto-moto: soccorsi mobilitati - IVG.it

Albisola Superiore. Incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi ad Albisola Superiore.

Secondo quanto appreso, intorno alle 18 e 30, si è verificato uno scontro tra un’auto ed una moto in via Alessandria, per cause ancora in via di accertamento. Nell’impatto tra i due mezzi ad avere la peggio è stato il conducente del mezzo a due ruote, finito a terra dopo l’urto con la vettura.

Immediati sono scattati i soccorsi con l’arrivo sul posto dei militi della Croce Verde di Albisola e del 118.

Dopo le prime cure da parte dei sanitari per la persona rimasta ferita a seguito del sinistro stradale è stato disposto il trasferimento in ospedale.