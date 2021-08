Albisola, il 19 agosto nuova giornata di pulizia delle spiagge con Assonautica - IVG.it

Albisola Superiore. Quarto appuntamento in spiaggia per raccoglie mozziconi di sigaretta, nell’ambito della campagna di sensibilizzazione “In spiaggia senza filtri” lanciata da Assonautica

Il ritrovo è alle 9 presso la spiaggia libera “dei gradoni” (chiosco “La Cupola”), sulla Passeggiata Eugenio Montale, muniti di guanti (consigliati retini o pinze). Verranno raccolti i mozziconi e plastica, verrà distribuita documentazione informativa.

“Esiste la legge che vieta di gettare a terra mozziconi di sigaretta, non solo nelle strade cittadine ma anche nelle acque, negli scarichi, sulle spiagge e sui litorali – spiegano da Assonautica – Nonostante ciò la maggioranza dei fumatori in spiaggia spegne la sigaretta sui ciotoli e poi nasconde il mozzicone nella sabbia o tra i sassi. Bisogna cambiare rotta, imparare che ogni piccolo gesto è importante per la salvaguardia del nostro mare. I volontari di Assonautica si mobilitano proprio con lo scopo di sensibilizzare sul problema”.

L’evento è patrocinato dal Comune di Albisola Superiore L’invito a partecipare è rivolto sia alla cittadinanza che ai volontari.