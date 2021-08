Alberto Angelini e quattro atleti della Rari Nantes ai Mondiali di pallanuoto - IVG.it

Il futuro della pallanuoto mondiale si ritroverà a Praga dal 28 agosto al 5 settembre per i Campionati del Mondo Under 20. L’Italia, guidata dal tecnico della Rari Nantes Savona, Alberto Angelini, ha tra i suoi convocati ben quattro atleti biancorossi Alessio Caldieri, Nicolò Darold, Matteo Iocchi Gratta e Andrea Patchaliev, segno dell’eccellenza della suola savonese di pallanuoto.

Al Mondiale parteciperanno venti squadre divise in quattro gironi da cinque. L’Italia è inserita nel gruppo A con Argentina, Russia, Uzbekistan e Croazia e proprio con la squadra croata debutteranno gli azzurri domenica 29 agosto alle 16,30. Le prime classificate accederanno direttamente ai quarti di finale (3 settembre); le secondo e le terze si incroceranno agli ottavi di finale (2 settembre); le quarte e le quinte si sfideranno per le posizioni che vanno dalla 13esima alla 20esima. Le semifinali sono in programma il 4 settembre e le finali il 5 settembre.

Di seguito le partite del Girone A nella Prima Fase

28 agosto

09.00 Uzbekistan – Russia

10.30 Croazia – Argentina

29 agosto

15.00 Argentina – Uzbekistan

16.30 Italia – Croazia

30 agosto

12.00 Russia – Argentina

13.30 Uzbekistan – Italia