Albenga, un lettore: "Bonifica a rio Avarenna? Nessun risultato, ancora degrado" - IVG.it

Buongiorno, in merito al vs. articolo del 28 luglio che preannunciava l’inizio della bonifica dei rio presenti nella cittadina di Albenga vi informo che ciò che voi raccontate è solo una pura e mera chimera.

Questa amministrazione come quelle precedenti hanno da sempre trascurato il problema lasciando la maggior parte dei cittadini che hanno la sfortuna di avere la propria abitazione che confina con questi “ruscelli ” in balia di pantegane che entrano nei giardini delle abitazioni e odori che ricordano prodotti andati a male.

Vi invito qualora vogliate approfondire a visionare di persona la realtà prima di decantare progetti i cui risultati non sono veritieri che possono ingannare i vostri lettori come nel mio caso.

Da sempre l’unica immagine che viene pubblicata quando si parla di bonifica è il tratto del rio Avarenna che affianca il Conad, chissà perché?

Vi allego le foto del rio Avarenna al confine tra via Ruffini e via Calocero dove potete vedere la reale situazione. La via è quella percorsa da centinaia di persone che si apprestano a fare il percorso della Julia Augusta e i commenti che si sentono alla visione di questo degrado non sono certo piacevoli.

Spero che questa mia possa incentivare la vostra redazione a trattare l’argomento con più trasparenza. Grazie per l’attenzione.