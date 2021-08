Albenga, pulizia fossati e canali: il sindaco Tomatis firma l'ordinanza - IVG.it

Albenga. Terminati gli interventi di pulizia straordinaria del fiume Centra, rio Carenda, Avarenna e canale sito in Reg. Bagnoli a Leca d’Albenga – oltre a quelli effettuati su di rio Inferno e Ciambellino – l’amministrazione sta già riservando altre risorse per la sicurezza idrogeologica del territorio e per proseguire i lavori su altri rii così come avviene secondo la programmazione che prevede, a rotazione interventi su tutto il territorio.

Per garantire la sicurezza idrogeologica del territorio e per ragioni igienico-sanitarie, inoltre, il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis ha firmato ordinanza rivolta ai proprietari, possessori o detentori di terreni prospicienti le strade e confinanti con fossi e canali siti nel Comune di Albenga intimando loro di provvedere, entro e non oltre il 31 ottobre 2021: alla pulizia e ripristino delle originarie sezioni e livellette di fossi e canali ostruiti da detriti e rifiuti di ogni genere; a rimuovere ogni materiale che ostacoli il regolare deflusso delle acque, ripristinando le condizioni di regolarità; a ripristinare i fossi di scolo delle acque eventualmente abbandonati o eliminai per l’introduzione di nuove tecnologie colturali in agricoltura; ad effettuare il taglio delle piante cresciute negli alvei e lungo le sponde dei corsi d’acqua; e ad effettuare il taglio delle siepi e dei rami che si protendono sui corsi d’acqua e sul suolo pubblico.

È fatta salva, inoltre, l’obbligo di effettuare costante, continua e regolare manutenzione dei fossi stradali e di scolo dei terreni che, se abbandonati o intasati, devono essere ripristinati.

Il Comune avverte che, trascorso infruttuosamente il termine perentorio del 31 ottobre senza che si sia ottemperato a quanto richiesto, si provvederà d’ufficio all’esecuzione della pulizia e le spese derivanti verranno addebitate ai soggetti inadempienti. Inoltre, la violazione di tali disposizioni darà luogo all’applicazione della sanzione amministrativa prevista dalla normativa e dal Regolamento di Polizia Rurale.