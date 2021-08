Albenga, Pollio replica a Ciangherotti: "Nuovi contenitori rifiuti? Ci sono da un anno e mezzo. Fotomontaggio su problema inesistente" - IVG.it

Albenga. “Le ‘nuove campane’ non sono nuove, hanno più di un anno e mezzo ma Ciangherotti se ne accorge solo ora. E il problema è inesistente: gli imbocchi delle campane sono adeguati, è che alcuni utenti usano sacchetti più grandi del dovuto e le intasano”. Può essere riassunta così la risposta dell’assessore all’Ambiente Gianni Pollio al consigliere comunale di minoranza Eraldo Ciangherotti, che questa mattina aveva annunciato una mozione (firmata da lui, Porro e Calleri) sui nuovi contenitori per rifiuti di Sat che, a suo dire, sarebbero “barriere architettoniche” per i disabili.

“Intanto ‘le nuove campane’ non sono nuove – puntualizza Pollio – ma sono posizionate da oltre un anno e mezzo e il consigliere Ciangherotti si accorge del ‘problema’, che non è un problema, solo ora. I disabili di Albenga sono stati contattati da SAT, dall’ufficio ambiente del Comune e da me personalmente ed abbiamo risolto le loro difficoltà in maniera soddisfacente, calibrando una soluzione per ogni esigenza”.

Una versione confermata anche dalla stessa Sat: “I contenitori stazionari collocati sul territorio di Albenga possono essere aperti senza difficoltà dai diversamente abili in carrozzina in quanto l’apertura del contenitore avviene ad una altezza studiata appositamente per i diversamente abili – fa sapere l’azienda – La fotografia pubblicata evidenzia un’apertura parziale dello sportello. Aprendo lo sportello completamente, l’altezza consente il deposito anche ai diversamente abili in carrozzella. Inoltre con un sacchetto adeguato che rispetti le misure richieste, non occorre ‘spingere’ con forza. Il cassetto si chiude e il sacco entrerà per caduta”.

“Mi sembra inopportuno pubblicare un probabile ‘fotomontaggio’ per dimostrare un problema inesistente – accusa quindi l’assessore Pollio – Gli imbocchi delle campane sono adeguati per ricevere i sacchetti, sia del supermercato sia quelli che la SAT dà in dotazione. Resta il fatto che alcuni utenti, soprattutto le attività commerciali, usano sacchetti più grandi del dovuto e, a volte, intasano gli imbocchi delle campane stesse”.

“Vorrei sottolineare – aggiunge – che questi tipi di campane ci sono anche in altri comuni, sia limitrofi che al di fuori della Regione, dove però probabilmente non esistono consiglieri di opposizione che usano i disabili per apparire sui giornali. Sat, infatti, non ha mai ricevuto critiche e considerazioni negative, altrove, su questo tema. Si precisa poi che i cassonetti sono stati testati dagli organi competenti per essere utilizzati sia dalle persone disabili che dai normodotati”.

“L’ufficio ambiente, la SAT, l’assessore all’abbattimento delle barriere architettoniche Marta Gaia e il sottoscritto siamo, come sempre, disponibili a dialogare con tutti al fine di valutare e risolvere tutte le criticità che si possono presentare sul territorio – conclude Pollio – Siamo inoltre disponibili ad accettare critiche, anche da parte dell’opposizione, purché esse siano costruttive e servano ad affrontare e risolvere i problemi che, necessariamente in una città come Albenga, si manifestano”.

Parole a cui fa eco l’assessore all’abbattimento delle barriere architettoniche Marta Gaia: “Invito il consigliere Ciangherotti, ‘sensibile alle problematiche dei disabili’, ad indirizzare i cittadini agli uffici competenti in caso di criticità. In questo modo sarà possibile continuare a risolvere ogni eventuale problema dovesse verificarsi in maniera efficace”.

Ma la (nuova) replica di Ciangherotti non è tardata ad arrivare: “Incompetenti e, probabilmente, in mala fede. Non mi vengono in mente altre parole per replicare all’assessore Gianni Pollio sulle difficoltà dei disabili in carrozzina ad utilizzare i cassonetti della Sat per la raccolta differenziata. Quello che lui suppone essere un ‘fotomontaggio’, in effetti, sono io seduto sulla carrozzina di un amico disabile che cerco di buttare la rumenta. La matematica non è una opinione, e se ho avuto difficoltà io, che sono abbastanza alto, a buttare i sacchetti, immagino le difficoltà di chi non solo è più basso, ma ha anche problemi di movimento. Pollio dice di aver incontrato i disabili, non lo metto in dubbio, ma mi chiedo che tipo di disabilità avevano. Io ho incontrato quelli in carrozzina, e da tutti ho ricevuto lamentele. In ultimo ringrazio l’assessore Pollio per la concessione fatta alla minoranza, è un piacere sapere che lui, Sat e Uffici sono ‘disponibili ad accettare critiche, anche da parte dell’opposizione’, in pratica le basi della democrazia!”.