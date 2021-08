Albenga, open day: chiusa la prima settimana - IVG.it

Albenga. Si è chiusa la prima settimana dedicata agli Open Day organizzati del Settore Giovanile dell’Albenga.

Una quattro giorni, che ha visto all’Annibale Riva la partecipazione di numerosi ragazzi e ragazze, tanti già iscritti alla società e tanti desiderosi di farlo, dagli Esordienti leve 2009-2010 ai Giovanissimi leve 2007-2008, dagli Allievi leve 2005-2006 a concludere con i Pulcini, Piccoli Amici e Femminile tra i 7 e i 10 anni.

Una settimana che sarà ripetuta con le stesse modalità da martedì 3 agosto, come ha voluto ribadire il Responsabile Tecnico mister Andrea Caverzan.

”Questa settimana appena passata abbiamo avuto modo di ritrovare tanti ragazzi e ragazze che già facevano parte dell’Albenga e altri che sono venuti a conoscerci e respirare l’aria del Riva, dai più piccolini ai più grandi.

Anche per me è stata una settimana di conoscenza di tanti mister, oltretutto molto presenti nonostante non fosse la leva di loro appartenenza. Questo fa molto piacere, segno importante delle qualità umane e tecniche di tutta la batteria di allenatori e vice allenatori che ci sono ad Albenga.

La settimana prossima ridiamo appuntamento ai ragazzi e ragazze che già sono venuti e a quelli che sono mancati. Avremo modo soprattutto con le leve più grandi, di esporre anche quali saranno per loro i programmi immediati e futuri in questa società“.