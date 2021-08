Albenga, l'indiscrezione: punto di primo intervento riaperto entro il 16 agosto - IVG.it

Albenga. Il punto di primo intervento dell’ospedale di Albenga riaprirà entro il 16 agosto. E’ questa l’indiscrezione giunta nelle ultime ore in redazione che, in attesa di una conferma dalle istituzioni, rappresenterebbe una ottima notizia per tutto il comprensorio ingauno.

Al momento, va precisato subito, non c’è ancora stato un annuncio ufficiale. Ma alcuni fonti regionali hanno confermato a IVG quanto già ipotizzato ieri dal consigliere Eraldo Ciangherotti: la Asl 2 avrebbe assicurato alla Regione Liguria la riapertura del presidio nei prossimi giorni, precisamente tra il 12 e il 16 agosto. Una notizia che, se confermata (ma le fonti di IVG non hanno dubbi in proposito), potrebbe finalmente mettere la parola “fine” alle tante polemiche e perplessità sollevatesi da tutto il territorio di Albenga e non solo negli ultimi mesi.

Non più tardi di questa mattina si era registrato l’ultimo intervento in tal senso, proprio da parte dei consiglieri comunali ingauni di Lega e Forza Italia (Gerolamo Calleri, Cristina Porro e Eraldo Ciangherotti) che, facendo riferimento alla notizia di ieri del parto in ambulanza sull’autostrada A10, sottolineavano l’urgenza di riaprire il punto di primo intervento ad Albenga: “I medici e il personale infermieristico che lavoravano ad Albenga nel reparto delle emergenze e sono stati inviati a Santa Corona per rinforzare l’organico, ora devono ritornare ad Albenga insieme ai medici, smistati negli altri reparti ospedalieri, che dovrebbero ritornare al ppi”. Un concetto ribadito più e più volte negli scorsi mesi sia dagli esponenti del centrosinistra che da quelli del centrodestra.

Dopo le primissime voci risalenti a metà luglio, che parlavano di una riapertura entro i primi di agosto, lo stesso Ciangherotti, ieri, riportava le indiscrezioni di cui abbiamo riferito: “Il punto di primo intervento (non il pronto soccorso) potrebbe aprire il 12 o il 16 agosto a seconda di quanto tempo ci vorrà per ripristinare i locali – ipotizzava – sarà aperto dalle 8 alle 20 ed è previsto l’arrivo di ambulanze in codice verde. La dotazione organica non è ancora ben definita, si parla di 2 medici e 4 infermieri e una OSS”.

Una soluzione simile a quella della “prima” riapertura, a luglio 2020, subito dopo il lungo lockdown della prima ondata di pandemia. Uno scenario che però non soddisfa Ciangherotti: “Una situazione quasi da terzo mondo, con un servizio al collasso dovuto al menefreghismo di Asl e Regione nonostante le mie sollecitazioni e quelle dell’amministrazione”. E da più parti si alza la richiesta di una riapertura “vera”, sulle 24 ore.