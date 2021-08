Albenga, "La passione per la libertà": il 2 settembre sarà presentato il libro dello storico Pier Franco Quaglieni - IVG.it

Albenga. Giovedì 2 settembre alle ore 21,15 nella Corte “ Vittorio Fiori” di Palazzo Oddo in via Roma 54, il dottor Roberto Pirino, presidente della Fondazione Oddi, presenterà il nuovo libro dello storico Pier Franco Quaglieni dal titolo “La passione per la libertà. Ricordi e riflessioni”, Buendia Books, un libro ricco di grandi figure e personalità (anche liguri come Alfredo Biondi) e di riflessioni storiche su pagine cruciali delle vicende italiane del secolo scorso.

Sarà ricordato Guido Ceronetti, anche nei suoi soggiorni albenganesi, con ospite d’eccezione il professor Nicola Nante della Clinica “San Michele”. “Chiude il volume una lucida e pregnante analisi sul tema della laicità, del Cristianesimo e dell’Islam con pagine che sembrano scritte dopo l’occupazione talebana di Kabul”, spiegano dal Comune di Albenga.

“Sarà anche un modo per rendere omaggio al vecchio bibliotecario albenganese Aldo Ghidetti a cui è dedicato un capitolo del libro di Quaglieni che ha già presentato con successo in varie località italiane il volume che ha già avuto molte recensioni autorevoli tra cui una di Gianni Oliva, uno dei maggiori storici italiani odierni. La copertina del libro è opera dell’artista di fama internazionale Ugo Nespolo”.

“Emblematico del libro e del suo contenuto controcorrente è l’esergo di Orwel scelto dall’autore. ‘Se la libertà significa qualcosa,significa il diritto di dire alla gente ciò che non vuole sentire'”. “Torno volentieri nella corte (dedicata ad un grande artista albenganese) – dichiara l’autore – di Palazzo Oddo dove in passato ho fatto con Gianni Ballabio, Marco Cammi e Romano Strizioli tante conferenze, a partire dagli anni ‘90 del secolo scorso. Ringrazio l’amico dott. Pirino per il suo invito che mi offre l’opportunità di presentare il mio libro anche ad Albenga”.