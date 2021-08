Albenga in lutto per la scomparsa di Francesca Tobia: aveva 48 anni - IVG.it

Albenga. Si terrà sabato 7 luglio alle 9.30 in San Michele ad Albenga il funerale di Francesca Tobia, deceduta al termine di una lunga malattia. Aveva 48 anni.

Francesca era figlia di Alfredo Tobia ed Evelina Enrico, titolari di “Evelina”, negozio di casalinghi in viale Pontelungo.

Solare, disponibile e sorridente, la sua prematura scomparsa ha scosso profondamente la comunità ingauna, nella quale era molto conosciuta ed apprezzata per le sue qualità umane.

Francesca Tobia lascia il marito Roberto ed i figli Luca e Paolo, la mamma Evelina e il papà Alfredo, le sorelle Elena e Alessandra, il suocero Franco, gli zii, i cognati e i nipoti.

Il rosario sarà recitato giovedì 5 e venerdì 6 agosto alle 20.30 nella cappella delle opere parrocchiali di San Michele in via Milano, dove la salma arriverà nel tardo pomeriggio di oggi.

Il sindaco Riccardo Tomatis afferma: “Albenga oggi piange la prematura scomparsa di Francesca Tobia. In questo momento di dolore ci stringiamo intorno alla famiglia di Francesca rappresentando le nostre più sentite condoglianze. Francesca era una persona solare e sorridente, una donna buona dai profondi valori non vi sono parole per esprimere il dolore per questa grave perdita”.