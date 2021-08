Albenga, i ragazzi dell'Adso sulle moto d'acqua della Polizia: "Il loro sorriso è la ricompensa" - IVG.it

Albenga. Una giornata ricca di emozioni per i ragazzi dell’Adso che, anche quest’anno, grazie alla sezione di Albenga della Lega Navale Italiana, hanno potuto vivere una splendida mattinata all’Isola Gallinara.

“La giornata di oggi è stata resa ancor più unica e indimenticabile grazie alla presenza della Polizia di Stato del Commissariato di Alassio. Gli agenti della squadra nautica, infatti, hanno portato i ragazzi sulle moto d’acqua permettendo loro di divertirsi in sicurezza e vivere una grande emozione. Questo progetto (che vedrà lo svolgersi di diverse gite e attività) – spiegano dal Comune -, come altri, ha lo scopo di rendere il più possibile autonomi i ragazzi permettendo loro di fare tutte le esperienze tipiche della loro età”.

“Sono oltre dieci anni che con la Lega Navale portiamo avanti iniziative di questo tipo e vogliamo continuare a farlo. Sicuramente ogni volta riceviamo più di quanto riusciamo a dare – commenta il presidente della Lega Navale Basilio Calace – Un ringraziamento particolare va a tutti i soci che ogni volta mettono a disposizioni le loro imbarcazioni per accompagnare i ragazzi dell’ADSO e non solo, all’Isola ”.

“Il sorriso sul viso dei nostri ragazzi è la ricompensa per il lavoro dietro le quinte che Adso svolge sul territorio – afferma Ornella Vaccaro vicepresidente Adso -. Sicuramente oggi la giornata è stata piena di sorrisi con la felicità stampata in viso grazie alla disponibilità della Lega Navale e dei suoi soci per la gita all’ isola svolta come sempre con un’ attenzione particolare verso i ragazzi. Il contributo degli agenti della marittima è stata, come si suol dire, la ciliegina sulla torta. La collaborazione tra associazioni ed enti permette di offrire ai nostri ragazzi giornate speciali come queste. Un grazie di cuore a tutti”.

“Ringrazio la Lega Navale di Albenga che permette a tutti i ragazzi del territorio ingauno, nessuno escluso, di conoscere, vivere e apprezzare il mare di Albenga e la sua Isola – afferma Marta Gaia assessore ai servizi sociali -. I volontari, ancora una volta, dimostrano la loro particolare sensibilità portando in barca, questa mattina, i ragazzi dell’associazione Adso, la scorsa settimana alcuni ragazzi dell’Anffas di Albenga e a settembre i ragazzi dell’associazione Viceversa. Ringrazio, inoltre, la Polizia diSstato che ha arricchito ancora di più la giornata, facendo provare ai ragazzi l’emozione di solcare il mare su una moto d’acqua”.

Altri appuntamenti e gite all’Isola sono già stati fissati per il mese di agosto.