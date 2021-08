Albenga, i bambini del campo solare imparano l'educazione civica con polizia locale e protezione civile - IVG.it

Albenga. Oltre alle gite all’isola Gallinara, effettuate grazie alla collaborazione della Lega Navale di Albenga, questa mattina i bambini del campo solare di Albenga hanno incontrato i volontari della protezione civile e la polizia locale per trascorrere una mattinata all’insegna dei giochi educativi.

“Queste attività rientrano nel progetto di educazione civica che stiamo portando avanti in collaborazione con l’amministrazione comunale – afferma Gianni Naso, responsabile della protezione civile -. È sempre una gioia poter vedere l’entusiasmo e l’emozione dei bambini. È importante insegnare ai futuri adulti di domani che la protezione civile inizia da loro. Sono i cittadini, con il loro comportamento, i primi ‘volontari’, ed è indispensabile la collaborazione di tutti per tutelare ambiente e natura”.

“Dedichiamo una parte importante del nostro tempo recandoci nelle scuole della città di ogni ordine e grado — spiega l’ispettore Dagnino a nome della polizia locale di Albenga — e collaborando, anche nel periodo estivo, con le varie realtà del territorio al fine di continuare a svolgere le attività formative perché riteniamo che avere un rapporto con ragazzi e ragazze di età scolare possa rafforzare il sentimento di appartenenza alla comunità”.

Afferma Mirco Secco, consigliere delegato alla protezione civile: “Ringrazio i volontari che, oltre ad essere sempre operativi sul territorio per le attività antincendio, così importanti specie in questo periodo dell’anno, e di protezione civile, si dedicano con passione anche ai progetti di educazione civile”.

L’assessore alle politiche sociali Marta Gaia aggiunge: “Un campo solare ricco di attività strutturate con diverse realtà del territorio. Oltre al legame ormai consolidato con la Lega Navale, il laboratorio di oggi ha permesso ai bambini di conoscere il lavoro e il ruolo della polizia locale e della protezione civile avvicinandoli così ad un mondo improntato sul ‘servizio agli altri’.

Ringrazio la Lega Navale per le uscite in barca già effettuate e quelle che faranno nei prossimi giorni, la polizia locale e la protezione civile sempre pronti ad insegnare, giocando, ai bambini del territorio”.

L’assessore alla sicurezza Mauro Vannucci conclude: “Questa mattina ho incontrato i bambini del campo solare di Albenga ed è stato bello leggere nei loro occhi l’entusiasmo di poter incontrare gli agenti della polizia locale e i volontari della protezione civile. Le persone in divisa sono amiche dei bambini e sempre pronte ad aiutarli. Questo uno dei messaggi che è importante trasmettere. Purtroppo molti giovani si allontanano dalla legalità e rischiano di prendere brutte strade. Il fine di queste attività educative è quello di far crescere i giovani facendo loro capire che il rispetto del prossimo e delle regole porta ad una soddisfazione interiore in altri modi non appagabile”.