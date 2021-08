Albenga, grande successo di pubblico e partecipazione per le due serate di "Concertando tra i Leoni" - IVG.it

Albenga. Grande successo di pubblico e partecipazione per le due serate di “Concertando tra i Leoni”, ad Albenga.

Arte, musica e cultura sono state protagoniste nel cuore del centro storico ingauno grazie all’organizzazione dell’Unione Cattolica Artisti Italiani Sezione di Albenga in collaborazione con l’amministrazione comunale, e la Curia Vescovile.

Nella serata di domenica 22 agosto le melodie degli “Archi dei Fiori – Orchestra d’archi della Riviera dei Fiori” ha promosso, attraverso i talenti musicali della Riviera, le composizioni d’archi più famose della storia della musica, a partire dall’età barocca.

Grazie anche alla collaborazione con grandi solisti ospiti, l’ensemble strumentale ha permesso di spaziare tra numerose sonorità.

All’interno del concerto, come da tradizione è avvenuta la consegna del Premio dei Leoni a Antonio Rolandi Ricci, personaggio di grande spessore culturale della città di Albenga.

Ecco la motivazione.

Il premio viene conferito a Antonio Rolandi Ricci, per il suo instancabile impegno profuso nella diffusione della cultura, che ha favorito lo sviluppo di una consapevolezza morale sull’utilizzo didattico dei beni storico artistici del territorio ingauno e della Diocesi di Albenga Imperia. Il suo sguardo lungimirante ha saputo porre sempre al centro la Bellezza del creato e guidare spesso l’attenzione verso beni trascurati o dimenticati e suggerito e fatto in modo che venissero realizzati interventi puntuali nell’ambito della tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, collaborando con prestigiose istituzioni regionali e nazionali. Non da ultimo, Antonio Rolandi Ricci si è distinto per umiltà, innegabile generosità e preziosa umanità, doni che oggi, alla luce della contemporaneità, lo ergono ai nostri occhi come esempio di altruismo, di gentilezza, di vita. Il premio consegnato è stata delle composizioni dell’artista Delia Zucchi – un medaglione rappresentante le torri e la cattedrale di Albenga i cui tratti accomunano tutta la produzione artistica attraverso la ricerca di forme, colori e lo studio dei materiali (creta, ceramica, metalli). L’amore per la natura e per il “vissuto” rendono ogni pezzo modellato a mano come un’anima a sé, catturata di volta in volta dal quotidiano, dalla storia e dallo scorrere del tempo.