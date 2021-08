Albenga, gita all’isola Gallinara per i bambini del campo solare - IVG.it

Albenga. Una giornata ricca di emozioni per bambini del campo solare di Albenga che, grazie alla sezione della Lega Navale Italiana, hanno potuto vivere una splendida mattinata all’Isola Gallinara.

Quest’anno il Campo Solare oltre all’attività di balneazione, ai giochi e alle attività ludico/educative in sede, infatti, ha previsto diverse gite all’Isola Gallinara, al Parco acquatico “Le Caravelle” e molto altro.

L’assessore alle politiche sociali Marta Gaia: “Vorrei ringraziare la Lega Navale di Albenga per la collaborazione e per la passione dimostrata nell’accompagnare i bambini del Campo Solare all’isola Gallinara. Sono molti, infatti, gli associati mettono a disposizione le loro imbarcazioni e il loro tempo al servizio dei bambini della città. Quest’anno abbiamo voluto realizzare un campo solare ricco di attività strutturate con diverse realtà del territorio per far vivere ai bambini esperienze uniche che rimarranno impresse nei loro cuori per sempre”.

Le attività del campo solare continueranno nei prossimi giorni con ancora tante attività ed esperienze divertenti ed educative.