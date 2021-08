Albenga, Ciangherotti: "Il servizio di igiene urbana è insufficiente e inadeguato" - IVG.it

Albenga. “La stragrande maggioranza degli albenganesi valuta sempre più insufficiente, inadeguato e in peggioramento generale, soprattutto negli ultimi mesi, il servizio di igiene urbana, dalla raccolta e conferimento dei rifiuti alla pulizia delle strade e in generale della città. Non è normale che, alle 21.30 di ieri sera, un’area ecologica di Via Dalmazia fosse in scadenti condizioni igienico-sanitarie”. A dirlo è il consigliere comunale di Albenga Eraldo Ciangherotti.

“La gente continua a scriverci ogni giorno per incontrarci e chiedere non solo più pulizia, ma anche più controlli per contrastare i comportamenti illeciti come l’abbandono dei rifiuti sui marciapiedi”.

“Oramai gli albenganesi rinunciano a presentare reclami – prosegue il consigliere di minoranza -, ma le valutazioni sull’operato di Sat (Servizi ambientali territoriali), sono, nella stragrande maggioranza dei casi, indistintamente, di ‘grave insufficienza’, sia che si tratti della pulizia delle strade o intorno ai cassonetti, che della presenza di cestini e della raccolta stradale”.

“Se il Sindaco Tomatis non se ne rende conto – conclude -, si faccia un giro intorno all’ora di cena, per vedere con i suoi occhi. Già solo sulla pulizia stradale, il servizio di lavaggio e sanificazione è ‘pessimo’, a partire dai caruggi del centro storico”.