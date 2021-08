Albenga, Ciangherotti (FI): I nuovi contenitori per i rifiuti di Sat sono gigantesche barriere architettoniche per i disabili" - IVG.it

Albenga. “I nuovi contenitori per i rifiuti di Sat sono gigantesche barriere architettoniche per i disabili”. Lo afferma Eraldo Ciangherotti, capogruppo di minoranza di Forza Italia ad Albenga.

“Sapete che, da sempre, sono impegnato per i diritti dei disabili, per migliorare la loro condizione di vita – afferma il consigliere forzista – Bene, in queste ultime settimane ho ricevuto tantissime lamentele di almeno sei/sette amici in carrozzina. A proposito di che che cosa? Dell’impossibilità, per chi è costretto a deambulare in carrozzina, di poter smaltire i rifiuti nei nuovi cassonetti Sat per la raccolta indifferenziata. Gli accessi alle bocche di raccolta, infatti, sono troppo alti per chi deve gettare i sacchetti restando, suo malgrado, seduto. Un problema, purtroppo, che si registra anche in altri Comuni, ma ad Albenga è particolarmente grave, visto la sensibilità su questi problemi (e lo dico senza ironia) che ha l’assessore Marta Gaia”.

“Comunque gettare i sacchetti è un problema anche per tutti i cittadini: i contenitori della Sat, infatti, hanno il foro d’entrata più piccolo dei sacchetti che, generalmente, si acquistano nei supermercati. Ecco perchè con gli amici della Lega Porro e Calleri ho presentato una mozione urgente in consiglio comunale per chiedere a Sat Servizi Ambientali Territoriali spa le opportune modifiche ai nuovi contenitori installati per il conferimento dei rifiuti”.

Di seguito il testo della mozione

Considerato che le persone disabili in carrozzina fanno enorme fatica già solo ad avvicinarsi ai nuovi contenitori per il conferimento dei rifiuti installati da SAT Servizi Ambientali Territoriali SpA sul territorio di Albenga per la grossolana barriera architettonica che presentano questi contenitori e ancor di più perché restano impossibilitati ad inserire la spazzatura nell’apposito cassetto, in quanto dovrebbero riuscire a mettersi in piedi per poter aprire il cassetto ed avere la forza di spingere il sacchetto all’interno;

Valutato inoltre che i nuovi contenitori per il conferimento dei rifiuti installati da SAT Servizi Ambientali Territoriali SpA sul territorio di Albenga presentano una bocchetta sottodimensionata rispetto ai normali sacchetti della spazzatura in commercio e costringono gli utenti a dover fare attività di ginnastica per riuscire a conferire la spazzatura all’interno degli stessi, forzando il sacchetto ad entrare, con il rischio di infilare le mani nei rifiuti degli altri;

Tanto premesso e per le motivazioni sopra esposte, si impegna il Sindaco e la Giunta ad intervenire presso SAT Servizi Ambientali Territoriali SpA perché sul territorio ingauno vengano adeguati, in via urgente, tutti i nuovi contenitori per il conferimento dei rifiuti installati , sia nel rispetto di chi è disabile sia a favore di tutti gli altri utenti che spesso rinunciano a inserire i rifiuti negli appositi contenitori, perché sottodimensionati per capienza e per accessibilità , determinando così un incolpevole abbandono del rifiuto accanto alle isole ecologiche.

I Consiglieri comunali capigruppo

Eraldo Ciangherotti

Gerolamo Calleri

Cristina Porro