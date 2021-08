Albenga, canneto alla foce del fiume Centa in fiamme: sospensione della circolazione ferroviaria in zona - IVG.it

Albenga. Vigili del fuoco della sezione provinciale di Savona e di Imperia impegnati per spegnere il piccolo incendio che è divampato alla foce del fiume Centa questa sera.

Il canneto interessato, poichè nelle vicinanze della stazione ferroviaria di Albenga, ha comportato anche una temporanea sospensione del traffico ferroviario, fino alla conclusione dell’intervento.

Fortunatamente la portata dell’incendio non è grave. L’intervento di messa in sicurezza dovrebbe richiedere tempi rapidi per il termine.