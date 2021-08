Albenga, Cambiamo all'attacco dell'amministrazione: "La città necessita di maggiori attenzioni" - IVG.it

“Albenga necessita di maggiori attenzioni”. Ne sono convinti i rappresentanti del coordinamento ingauno di Cambiamo Albenga.

“Viste le numerose segnalazioni che giornalmente ci arrivano, abbiamo eseguito insieme ad alcuni cittadini diversi sopralluoghi constatando alcune problematiche in città – spiegano – Il pontino che collega piazza Europa e via XXV Aprile è ancora chiuso al traffico causando notevoli disagi alla viabilità. Si è inoltre accertato che il sottopasso ferroviario ad oggi venga utilizzato come ricovero per senza tetto (in luogo non certo sicuro se transennato), così come l’adiacente bike park risulta essere frequentato da abituali tossicodipendenti più che da giovani promesse sportive”.

“Inoltre abbiamo notato che presso i giardini ‘Libero Nante’ anni fa fu tolto un gioco (trenino), ma da allora nessun’altra nuova attrazione è stata istallata, a discapito dei tanti bambini che potrebbero giocare in una zona fortemente urbanizzata. Infine con rammarico constatiamo che, a seguito dell’esecuzione del lavori di manutenzione, risulta non essere più presente il cartello che indicava il nome ‘piazza Sacco e Vanzetti’ per cui sarebbe opportuno intervenire quanto prima al fine di evitare problematiche inerenti l’arrivo di soccorsi e/o forze dell’ordine nella zona”.

“Per cui invitiamo l’amministrazione a farsi carico di tali richieste pervenute dai propri concittadini, dispiaciuti che tali segnalazioni non siano state ancora prese in considerazione”.