Albenga. Intervento dei vigili del fuoco, questa notte intorno alle 5.15, per una automobile in fiamme in regione Rapalline.

Le fiamme hanno distrutto un veicolo e coinvolto alcune altre auto parcheggiate nelle vicinanze.

Ancora da chiarire le cause dell’incendio. Fortunatamente non si registrano feriti o intossicati.