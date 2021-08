Alassio, torna il Festival della Cultura: appuntamento il 28 agosto in piazza Partigiani - IVG.it

Alassio. Torna il Festival della Cultura di Alassio che si svolgerà sabato 28 agosto in piazza Partigiani a partire dalle ore 21.30. E’ così che la società “Dalla parte della musica” riprende a fare, dopo due anni di pausa forzata causa Covid, musica.

La società, che ha portato ad Alassio nomi come Antonello Venditti, Ermal Meta, Fiorella Mannoia e tanti altri, organizza per conto del Comune di Alassio e l’assessorato alla Cultura uno spettacolo con altri importanti musicisti del panorama musicale italiano e non solo.

Sarà così la volta di Memo Kid’s Live Show, un percorso nel tempo, con musica e immagini che “faranno rivivere le emozioni e gli eventi che hanno cambiato le nostre vite”. Memo Kid’s Live Show è un spettacolo musicale della durata di 2 ore e il repertorio comprende brani d’autore originali, ma anche una serie di successi internazionali e italici noti al grande pubblico, un percorso cronologico che inizia dagli anni 40 sino ai giorni nostri.

E’ scritto e interpretato da Andrea Innesto “Cucchia”, lo storico sax di Vasco Rossi, che è lieto di mettere sul palco questo “omaggio ai musicisti. Un ricordo di costumi ed oggetti che hanno cambiato le nostre usanze. Un tributo alla vita”. Insieme a Innesto ospiti eccezionali come il grande chitarrista Andrea Braido, special guest della serata, felice di partecipare a questo spettacolo che per lui è “un viaggio nella musica che mi ha ispirato”.

Ci sarà Pippo Guarnera alle tastiere e tanti altri musicisti che hanno collaborato con i più grandi artisti oltre alla splendida voce di Ariane Diakite, reduce da XFactor 6 e attualmente corista di Laura Pausini.

Per partecipare all’evento non è necessario prenotare. In ottemperanza alle normative Covid è necessario però essere muniti di Green Pass per l’accesso ai posti a sedere.