Alassio, Galtieri traccia primo bilancio dell’estate: "Stagione complicata ma si vede la luce in fondo al tunnel" - IVG.it

Alassio. “E’ un’estate un po’ confusionaria, perché nel corso delle settimane sono arrivate diverse nuove normative che ci hanno messo in crisi. Però rispetto al 2020 la situazione è molto migliorata”. Il vice sindaco ed assessore al turismo di Alassio, Angelo Galtieri, traccia un bilancio dell’estate alassina.

Quella 2021 è la seconda stagione vissuta in “convivenza” con il Covid-19. Ma se la situazione lo scorso anno era piuttosto critica, oggi le cose paiono andare decisamente meglio: “Il giro di boa di Ferragosto è positivo rispetto all’anno scorso – conferma Galtieri – Il bilancio non è paragonabile a quello degli ‘anni d’oro’, cioè gli anni ante-Covid, ma si tratta comunque di un netto miglioramento”.

E per festeggiare questo risultato, ieri sera ad Alassio è andato in scena il tradizionale spettacolo pirotecnico. Organizzato, quest’anno, dedicando una particolare attenzione ai protocolli di sicurezza, prima di tutto protocolli anti-Covid: “Abbiamo goduto della disponibilità di tutte le forze preposte e abbiamo messo a punto un piano per la sicurezza più che accettabile. Le condizioni di affollamento sul lungomare non si sono aggravate”.

Lo spettacolo pirotecnico di Ferragosto è un “must” per tanti comuni rivieraschi: mentre Alassio non ha voluto farne a meno, altri (come ad esempio Loano) hanno preferito “saltare un turno” e rimandare tutto a tempi “più semplici”, nei quali magari l’emergenza Covid sarà (se non proprio un ricordo lontano) quantomeno una fase che tutti noi ci staremo lasciando alle spalle: “Capisco i colleghi che non hanno voluto organizzare i fuochi – conferma Galtieri – E’ stata una procedura molto lunga e complessa, con un aumento dei costi dal punto di vista della sicurezza, ma volevamo dare un segnale di ripartenza. Alassio ha sempre cercato di avere un ruolo di ‘locomotiva’ turistica sul territorio, perciò abbiamo portato avanti questo evento”.

E ieri sera presso la casa salute della città del Muretto, Alassio Salute, si è tenuta una nuova “Open Night” che ha dato la possibilità a decine di persone di ricevere il vaccino anti-Covid: “Stiamo vivendo tempi che non sono normali – commenta ancora Galtieri – ma sono tempi di maturità, nei quali è emerso un certo senso di responsabilità. Nonostante fosse Ferragosto, tanta gente si è voluta vaccinare, in modo da accelerare l’uscita da questo periodo negativo. Ne sono contentissimo. Io mi sono vaccinato mesi fa, per responsabilità e dovere. Mi auguro che entro l’estate terminino le vaccinazioni, così da uscire quanto prima da questo incubo”.

Dare la possibilità anche ai turisti di poter ricevere in Riviera il vaccino è stato “un passo fondamentale. Per questo ringrazio i medici di Alassio Salute per la loro disponibilità e la loro attenzione e le forze preposte. E’ stato uno sforzo non da poco ma era necessario portare avanti questa linea”.