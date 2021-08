Alassio, flashmob "100donnevestitedirosso": "Vogliamo scuotere le coscienze" - IVG.it

Alassio. “Oggi 26 agosto 2021, giornata del G20 Empower, vorremmo che fosse una data di quelle che rimane nella storia per le decisioni prese e soprattutto messe in atto per il futuro dei nostri bambini e bambine. Ma non ci fermiamo al 26, l’onda rossa domani venerdì 27 agosto, si frange su Alassio alle ore 18.00 con un nuovo flashmob in Piazza della Libertà antistante il Comune dove ancora canteremo ‘Yallah, respect and love’ perché il nostro canto possa toccare i cuori e scuotere le coscienze”. A dirlo è l’associazione Unicef Liguria.

“Lunedì scorso – ricordano da Unicef -, 23 agosto, alla serata conclusiva del Festival di Bioetica di Santa Margherita Ligure dedicata al G20 delle donne, con 100donnevestitedirosso, insieme alla direttrice centrale dell’Istat, Linda Laura Sabbadini, alla senatrice Cinzia Leone, vice-presidente della commissione di inchiesta sul femminicidio al Senato della Repubblica italiana della XVIII legislatura e ad Ilaria Cavo, assessore alla cultura e alle politiche giovanili di Regione Liguria, abbiamo richiesto alla comunità internazionale ed in particolare alle partecipanti all’imminente G20 delle donne, che si attivino con rapidità per creare corridoi umanitari volti a salvare donne e bambini”.

“E torniamo a parlare anche di femminicidi: nell’ultimo anno in Italia è stata uccisa una donna ogni 3 giorni. La morte della giovane Vanessa Zappalà si somma alla lunga lista dei reati che

colpiscono le libertà delle donne. Abbiamo il compito di aiutare i nostri ragazzi/e di rieducarli alla cultura del rispetto”.

“Saranno presenti le istituzioni locali sotto la bandiera e nella condivisione degli ideali Unicef. In un mondo in cui impera la rincorsa all’affermazione individuale e la quasi totale

indifferenza nei confronti di chi non riesce ad emanciparsi e a vivere in dignità – concludono -, l’importanza di questi eventi di sensibilizzazione è quella di portare alla ribalta il sentimento insito nell’animo umano, della collaborazione e del sostegno tra i propri simili”.