Alassio, due arresti per rapina: una denuncia per rissa e minore nei guai per essersi scagliata contro i poliziotti - IVG.it

Alassio. Il commissariato di polizia alassino ha predisposto un servizio di controllo straordinario nel week end, con il supporto di personale aggregato dal Reparto Prevenzione Crimine di Reggio Emilia.

Le operazioni di monitoraggio dei turisti in ingresso ad Alassio sono iniziate fin dalle prime ore del sabato mattina: i controlli presso la stazione ferroviaria della città – attività condotta interforze con il supporto di carabinieri e polizia locale – hanno permesso di identificare una trentina di giovani provenienti dalle città metropolitane del nord Italia.

Analoga attività di controllo è stata ripresa nella tarda serata con particolare attenzione ai treni provenienti da Torino, Milano, Genova e Bergamo; con questi convogli giungono in città altrettanti giovani che trascorrono la tutta notte in giro per i locali della movida facendo ritorno alle rispettive città di residenza alle prime luci dell’alba (sempre con il treno).

I controlli mirati su questi treni hanno permesso di sequestrare numerose bottiglie di alcolici: questi ragazzi che arrivano in città (in contrasto con le vigenti ordinanze comunali) sono “ben forniti” di ogni genere alcolico; i soggetti, pur di non incorrere in sanzioni gettano nei contenitori le bottiglie (in poche ore raccolte fino 60 bottiglie – sambuca, amaro del capo, birre, vodka ed altro).

Non solo controlli ma anche repressione dei reati: intorno alle 2.30, nella notte tra sabato e domenica, un ragazzo (M.A.) ha colpito un coetaneo con un pugno in faccia per strappargli la catenina d’oro al collo. Gli agenti hanno identificato un soggetto con l’occhio tumefatto e le successive ricerche hanno consentito di rintracciare – seduto ad un bar di Alassio – il responsabile: quest’ultimo, alla vista dei poliziotti, si è dato alla fuga, ma nel tentativo di sfuggire nella rocambolesca corsa ha scavalcato una cancellata convinto di proseguire, restando invece “intrappolato” in un box senza uscita. Gli agenti lo hanno così bloccato, ma la refurtiva era già stata consegnata ad altro ricettatore.

Un’altra rapina è avvenuta circa un’ora dopo in una traversa del budello: un uomo è stato circondato da tre ragazzi, uno di questi lo immobilizzato con un braccio al collo e gli ha strappato la collana d’oro. In due sono fuggiti, ma la vittima è riuscito a bloccare il responsabile, ne è così scaturita una colluttazione fermata dall’intervento delle forze dell’ordine, che hanno poi tratto in arresto il rapinatore, C.A., di 26 anni.

Un altro giovane è stato denunciato in stato di libertà per una rissa nei pressi del supermercato di Alassio in via Leonardo da Vinci; quando gli agenti della Volante sono intervenuti i gruppi rivali hanno tentato di guadagnare la fuga, ma uno di questi, un 22enne, ha spintonato un poliziotto, che alla fine lo ha fermato e identificato.

Nel corso dei controlli operati in stazione gli agenti hanno denunciato in stato di libertà una minorenne arrivata con bottiglie di alcool: la ragazza ha reagito ai controlli rifiutando di depositare le bottiglia e si è scagliata contro gli operatori di polizia: per lei, quindi, una denuncia per resistenza, violenza e oltraggio a pubblico ufficiale.