Alassio, boom di vaccinazioni all'open night di Ferragosto. Bogliolo: "Oltre le aspettative" - IVG.it

Alassio. “Lei può andare a divertirsi, tranquillamente e io posso continuare a fare la mia vita di sempre”. Sono soddisfatte e felici Glad ed Emily, mamma e figlia, dopo essersi sottoposte rispettivamente alla seconda e prima dose di vaccino anti Covid, ieri sera all’open night di Ferragosto organizzata nell’hub di Alassio Salute. Così come lo è Roberto, padre di una 14enne e proprietario di una seconda casa ad Alassio, che ha accompagnato la figlia a vaccinarsi: “Abbiamo approfittato dell’occasione, sicuramente una buona opportunità”.

Nonostante fosse un giorno di festa, infatti, in centinaia si sono recati nei tre centri vaccinali aperti nel savonese per approfittare della giornata di ferie e immunizzarsi, tra loro non solo liguri, ma anche turisti e proprietari di seconde case. Nel dettaglio sono oltre 400 le dosi che sono state somministrate nella provincia nei tre hub (Alassio, Savona e Cairo) messi a disposizione, di cui circa 100 nella città del Muretto.

Entusiasmo e soddisfazione per il direttore di Alassio Salute, Francesco Bogliolo: “Due serate (una è stata organizzata anche il 12 agosto, ndr) che sono andate al di là delle nostre aspettative sia come numero che come qualità percepita da parte delle persone. In molti ci hanno detto di essere contenti di avere la possibilità di potersi vaccinare anche in orari e in giornate un po’ inusuali, riuscendo ad approfittare di una serata libera per poter anticipare la seconda dose e avvicinarsi, quindi, sempre di più ad una normalità cercando di avere questo famigerato green pass il prima possibile”.

“Come medici di medicina generale e come pediatri di libera scelta – prosegue – è da qualche mese che diciamo ai nostri pazienti di vaccinarsi e questo sta iniziando a dare veramente i suoi frutti”.

E sulle fasce di età più giovani, sottolinea: “Tanti ragazzi accompagnati da papà e mamma sono venuti a vaccinarsi non costretti dai genitori, ma in maniera del tutto consapevole, matura molto serena. Nella fascia di età 12-18 è una cosa che fa piacere”.

guarda tutte le foto 7



L’open night di Ferragosto ad Alassio Salute

“Ringrazio la protezione civile senza il loro aiuto non saremmo in grado di organizzare tutto questo. Un grazie particolare all’amministrazione del Comune di Alassio, ai vigili, al comandante Parrella, che il 15 agosto è riuscito a chiudere una piazza e due strade al centro di Alassio. Un ringraziamento ai miei colleghi e al personale di Alassio Salute che questa sera veramente con voglia e con piacere è qui a lavorare”, conclude Bogliolo.