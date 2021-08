Alassio, al via la gara per le scuole di via Gastaldi - IVG.it

Alassio. Ieri l’approvazione da parte della Giunta comunale del progetto esecutivo, stamani la pubblicazione del bando di gara per il secondo lotto dei lavori di “demolizione e ricostruzione del polo scolastico di via Gastaldi”, segnatamente alla costruzione dell’edificio scolastico.​

Della scorsa settimana la validazione del progetto a seguito di alcune modifiche “sulla distribuzione degli spazi per accogliere anche le indicazioni della nuova normativa in tema di emergenza sanitaria per realizzare una struttura che, non solo fosse innovativa sotto il profilo di aule e laboratori, ma fosse in primo luogo garanzia di sicurezza, sotto ogni profilo” avevano spiegato Rocco Invernizzi, assessore ai Lavori Pubblici, insieme a Fabio Macheda, assessore all’Edilizia Scolastica del Comune di Alassio che stanno seguendo passo passo l’evoluzione dell’iter.

“Un piano in più – spiegano dall’amministrazione Melgrati Ter, ma anche un impianto fotovoltaico che, insieme alle più moderne tecnologie e materiali di costruzione faranno della struttura un impianto a zero emissioni e soprattutto completamente autosufficiente sotto il profilo energetico”.

Ieri la giunta comunale ha così potuto approvare il progetto esecutivo dando mandato all’Ufficio Tecnico in collaborazione con l’Ufficio Gare e Appalti di procedere a indire la gara d’appalto per la costruzione del nuovo plesso scolastico di via Gastaldi.

“Nel corso dell’ultimo Consiglio comunale, abbiamo avuto modo di annunciare la validazione del progetto, ma anche il cronoprogramma che ne è conseguito – spiegano Invernizzi e Macheda – rispetto al quale la gara è stata pubblicata con sei giorni di anticipo rispetto al termine ultimo indicato, ovvero il 13 agosto. Ora occorrerà attendere il termine della scadenza indicata per la presentazione delle offerte (15/20 settembre), la nomina della commissione giudicatrice che, ex lege, dovrà essere fatta dall’Ufficio Tecnico non prima della scadenza delle offerte; l’apertura delle buste – presumibilmente il 21 settembre – e la valutazione delle offerte tecniche ed economiche da parte della Commissione giudicatrice: un termine non definibile a priori poiché legato alle tempistiche della valutazione e dal numero delle offerte pervenute”.

Al termine dei lavori della Commissione l’Ufficio Tecnico provvederà all’aggiudicazione della gara, e l’Ufficio Contratti, non prima di 35 giorni e non oltre i 60, procederà alla stipula del contratto d’appalto. L’Ufficio tecnico a quel punto potrà consegnare i lavori e da quel momento l’impresa avrà 540 giorni di tempo – decorrenti proprio dalla data di consegna – per completare l’opera.

“E’ un’opera immane – la conclusione di Macheda e Invernizzi – che questa amministrazione si è impegnata a progettare, finanziare e realizzare nell’arco di un mandato. Un’opera di cui la città, le nuove generazioni avevano indifferibile necessità e che siamo felici di aver portato avanti con tutte le difficoltà burocratiche e logistiche che un’opera del genere inevitabilmente comporta. L’autunno vedrà la posa della prima pietra, nel frattempo l’area di cantiere è stata sistemata per ospitare un parcheggio temporaneo, ma anche in modo tale che l’impresa che vincerà l’appalto possa immediatamente avviare l’opera di costruzione senza dover pensare a sgomberi ulteriori”.