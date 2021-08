Alassio accende i fuochi e apre con il Tricolore dedicato a Luminosa Bogliolo - IVG.it

Alassio. Si aprirà con un immenso tricolore nel cielo lo spettacolo pirotecnico di Ferragosto in programma domani sera dal pontile Bestoso di Alassio.

“Sarà il nostro riconoscimento a Luminosa Bogliolo – spiegano Anglo Galtieri, assessore al turismo del Comune di Alassio e Roberta Zucchinetti, consigliere delegato allo sport – ma anche alle 40 medaglie del nostro Paese e a tutti gli atleti che hanno portato il nome dell’Italia nel mondo”.

“Alassio avrà dunque i fuochi di Ferragosto, a partire dalle ore 23 di domenica 15 agosto” lo aveva annunciato all’inizio della settimana il sindaco Marco Melgrati.

“Una decisione non facile da prendere – il commento dell’amministrazione – e sicuramente non presa con leggerezza, ma con uno stretto confronto con le autorità competenti in tema di sicurezza e ordine pubblico che in questi giorni hanno coordinato con gli uffici comunali, la gestione dell’evento”

“La nostra – spiega – è una città a vocazione turistica, il nostro calendario è già fortemente penalizzato dalla normativa derivante dall’emergenza sanitaria e i fuochi di Ferragosto sono parte della tradizione della nostra città. Ma ovviamente abbiamo dovuto apportare modifiche al programma. Saranno fuochi particolari, molto più alti del solito, quindi visibili anche da distanze maggiori. Il pubblico potrà così distribuirsi su tutta la spiaggia della Baia del Sole e sulla collina evitando assembramenti nei pressi del Molo Bestoso”.

“Faccio quindi appello al buonsenso di tutti – conclude Melgrati – perché quello che stiamo facendo è anche un atto di fiducia nei confronti di cittadini e ospiti. Cercate di non creare assembramenti, mantenete il distanziamento e indossate la mascherina evitando assembramenti incontrollati e sregolati. Nessuno vuole una recrudescenza delle misure sanitarie. I fuochi si possono vedere anche senza ammassarsi gli uni agli altri: è il mio invito unito agli auguri di un buon Ferragosto nella baia di Alassio”.​