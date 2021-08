Al e Paca, un amore che viene da lontano - IVG.it

Varazze. Nel freddo di febbraio ha raggiunto Varazze un esemplare maschio di alpaca a nome “AL”. La sua terra d’origine è l’Olanda ma ora la sua casa si trova in una località dell’entroterra di Varazze. Da subito ben voluto, è ora amato da tutti col suo bel pelo castano che adorna il muso bianco, come una maschera di bellezza.

Ma il cuore di “AL” non era ancora felice: per esserlo in tanti si sono prodigati affinché, ancora dall’Olanda, nei primi giorni di maggio, potesse raggiungerlo un esemplare femmina di alpaca, a nome “PACA”. Questa è di pelo bianco e da subito ha formato con “AL” una coppia perfetta.

A testimonianza della splendida intesa tra i due ci sono le fotografie, che mostrano un sentimento invidiabile. In altre parole… ”San Valentino a Ferragosto”.

“A chi si interroga su come si possa arrivare a tale bellezza – spiegano i proprietari – occorre indicare le persone che hanno reso possibile quanto descritto. Il loro lavoro va ben oltre i limiti della scienza applicata perché il loro operato nasce dall’amore verso gli animali di cui sono chiamati ad occuparsi. Questi ‘angeli’ che operano in terra si chiamano Claudio e Martina, veterinari piemontesi specializzati in camelidi ed animali esotici. Ad essi va la gratitudine e la riconoscenza di AL, di PACA e tutte le persone che sono state aiutate grazie ai loro interventi”.