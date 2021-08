Aggressioni sui bus, il 21 agosto sciopero dei dipedenti: braccia incrociate le ultime due ore di turno - IVG.it

Savona. Aggressioni sui bus. L’ultima pochi giorni fa, sulla linea 6, dopo che l’autista aveva chiesto che venisse indossata la mascherina. “La misura é colma” avevano tuonato i sindacati. Ora annunciano uno sciopero per sabato. Braccia incrociate nelle ultime due ore del turno di servizio serale nei confronti di TPL Linea Savona.

“A seguito delle aggressioni perpetrate nei confronti del personale viaggiante di TPL Linea Savona, avvenute in data 26 maggio, 4 Luglio, 3 agosto, 13 agosto, tutte con l’intervento delle forze dell’ordine, le scriventi segreterie e la RSU di TPL Linea, sono state convocate in data 14 Agosto dalla Prefettura di Savona al fine di poter individuare azioni utili ad arginare le continue aggressioni al personale di servizio” si legge in una nota di FILT FIT UILT FAISA RSU/RLS Tpl Linea.

“A parte in un caso, il personale ha sempre dovuto fare ricorso alle cure mediche e, in due casi, con prognosi superiore ai 30 giorni”. Continuano i sindacati “considerando l’ampio risalto dato dagli organi di stampa alla vicenda, visto la difficoltà a prestare il servizio in sicurezza per il personale, soprattutto nelle ore serali, le scriventi Segreterie insieme alla RSU e RLS aziendale proclamano due ore di sciopero simbolico, mirato a porre l’attenzione sul problema”.