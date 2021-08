Afghanistan, l'appello a Tomatis: "Albenga dia la disponibilità ad accogliere i profughi" - IVG.it

Albenga. Continuano ad arrivare alle amministrazioni comunali richieste per rendersi disponibili ad aiutare la popolazione dell’Afghanista. Segue la lettera di un cittadino ingauna al sindaco di Albenga Riccardo Tomatis.

Caro Riccardo,

scrivo a te in quanto Sindaco di Albenga, la città in cui vivo ma l’appello vale ovviamente per tutti i sindaci.

Quello che sta succedendo in Afganistan, quelle immagini di padri ma, soprattutto madri, che fanno di tutto per separarsi dai propri figli e figlie, è la rappresentazione plastica del fallimento dell’occidente, del sistema in cui viviamo e delle cosiddette “missioni di pace” che, tra l’altro, ci sono costate, e continuano a costarci, centinaia di migliaia di euro.

Non mi dilungo ulteriormente nell’analisi rimanendo a disposizione per ulteriori approfondimenti.

Quello che ti chiedo è di dare la disponibilità della nostra città ad accogliere i profughi di quel paese, soprattutto le donne che, in questo momento, rappresenta l’unica cosa sensata ed umana da fare da parte di tutte e tutti coloro che hanno a cuore il futuro di questo mondo e delle future generazioni.

Poi ci saranno tante altre cose da fare e da discutere ma, intanto, facciamo almeno questo.

Grazie per quello che vorrai fare.

Roberto Melone