Afghanistan, il sindaco Tomatis: "Vicini alla popolazione. Non sappiamo se è previsto l'arrivo o meno di profughi" - IVG.it

Albenga. “La popolazione afghana sta vivendo una situazione drammatica. Molti di loro tra i quali donne e bambini sono in fuga da un regime che li priverebbe dei più basilari diritti umani conquistati con tanta fatica, in un cammino lungo ma costante, che oggi non solo si è arrestato ma ha subito un drastico passo indietro”. Lo dichiara il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis nel giorno in cui i primi profughi sono stati accolti in provincia di Imperia.

“Vedere le immagini di una madre che passa il proprio figlio neonato ad un soldato americano affinché lo porti in salvo rappresenta in sé tutta la disperazione di un popolo al quale oggi noi non possiamo voltare le spalle. Non possiamo e non dobbiamo rimanere in silenzio di fronte a quello che sta accadendo”.

“La Prefettura, che gestisce questa delicata partita, al momento non ha dato disposizioni, per cui non sappiamo se è previsto l’arrivo o meno di profughi afghani nella nostra provincia” conclude il primo cittadino nel rappresentare tutta la sua vicinanza al popolo afgano.