Ad Alassio un flash mob contro la violenza sulle donne: ecco quando e come partecipare - IVG.it

Alassio. “Grazie alla sensibilità di Alessia Cotta Ramusino, nominata ambasciatrice Unicef, Alassio dedica il flash mob alle donne in Afghanistan, abbandonate in quello che risulta essere un mondo ingiusto, disumano e crudele ,lo stesso mondo che avrebbe dovuto salvarle, cercando di mandare un messaggio più ampio, al maggior numero di persone, ricordando che la violenza in qualsiasi forma ,dovrebbe essere ben lontana da noi”

Cinzia Salerno, Consigliera Comunale incaricata alle Pari Opportunità a supporto dell’attività dell’assessore Patrizia Mordente, lancia il suo primo messaggio e lo lancia forte e chiaro con #100donnevestitedirosso, un evento molto suggestivo che avrà luogo venerdì 27 agosto alle ore 18 un Piazza della Libertà ad Alassio.

“In questi giorni – prosegue Salerno – Genova sta ospitando il G20 delle donne, o meglio il G20 Empower, costola tematica del foro mondiale che si occupa, in questo caso, dei temi legati al mondo femminile. Con l’auspicio che le donne del G 20 possano prendere ed attuare decisioni importanti, vorremmo che da Alassio giungesse un messaggio inconfutabile. Per questo abbiamo voluto coinvolgere la cantautrice genovese Alessia Cotta Ramusino, che in questi giorni sta portando “100donnevestitedirosso” nelle piazze italiane per portare avanti l’impegno civile per la diffusione della Cultura del Rispetto della vita di ognuno e contro la Violenza sulle Donne”

L’ultimo flashmob si è tenuto proprio a Santa Margherita, il 24 agosto scorso e domani, venerdì 27 agosto alle ore 18 farà tappa ad Alassio, in Piazza della Libertà, davanti alla sede municipale.

“Tutte le donne che volessero unirsi a noi per diffondere la cultura del rispetto contro ogni forma di violenza sono invitate a presentarsi in Piazza della Libertà rigorosamente vestite di rosso – l’invito di Cinzia Salerno – non è richiesta nessuna capacità particolare, durante il flashmob i partecipanti ripeteranno in una specie di mantra: “Respect and Love”, ossia “Rispetto e Amore” sulla base del singolo Yallah della Ramusino dedicato all’orrendo crimine dei femminicidi”.

L’evento si svolgerà nel rispetto della vigente normativa anticontagio.