A Savona l'auto che non ha neanche Ronaldo: con la piscina sul tetto - IVG.it

Savona. Cosa c’è di meglio, nelle sere di agosto, di un bel bicchiere di prosecco da gustare in piscina insieme a un amico o al partner. Già, ma come fare se la piscina non la trovi o magari non te la puoi permettere?

La soluzione è semplice: una piscina gonfiabile, di quelle in vendita in qualsiasi ipermercato o negozio di articoli da mare. Poi, però, bisogna posizionarla da qualche parte. Ed è qui che emerge il genio: perché non metterla… sul tetto dell’auto?

E’ successo a Savona, dove ieri sera un lettore ha “immortalato” la vettura più originale dell’estate. Un modo semplice per spostarsi sorseggiando il proprio drink, godendo di un optional che probabilmente non ha neanche Cristiano Ronaldo sulle sue supercar. Con tanto di ombrello (che alla sera non serve, ma di giorno è perfetto per ripararsi dal sole).

La piscina motorizzata, inoltre, dà un vantaggio non indifferente: può essere spostata ovunque, per godere di una vista sempre diversa. Certo, in questo caso forse il benzinaio non era esattamente lo scenario più romantico. Suggeriamo ai due bagnanti, la prossima volta, di spostarsi di qualche metro: vuoi mettere gustarsi il calice di vino davanti alle luci della Vecchia Darsena?