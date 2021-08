A Pietra Ligure il via alle riprese della terza puntata della web-serie “Nuggets” - IVG.it

Pietra Ligure. Al via le riprese del terzo “bocconcino di cinema” per la Compagnia del Barone Rampante

Si è chiuso ieri il casting per la terza puntata della web-serie “Nuggets” prodotta dalla Compagnia del Barone Rampante, questa volta in collaborazione con il Comune di Pietra Ligure e l’Accademia Musicale Del Finale APS (presente come supervisore il maestro Fabio Tessiore).

Gli interpreti, che affiancheranno l’attore Cristiano Dessi’ (Teatro Stabile di Genova) tutti giovani attori della Compagnia del Barone Rampante, saranno: Maddalena Ottolia, Francesca Tonetti-Bianco, Giovanni Oneglio, Francesco Sun Addezio, Alex Gentile, Lorenza Aisha El Ghadbane, Eleonora Boasso, Simone Zoccolan, Benedetta Rossi e Martina Giusto.

Il terzo episodio, la cui sceneggiatura è sempre di Marco Tosti, sarà ambientato nello spazio teatrale del Cinema Teatro Moretti di Pietra Ligure, messo gentilmente a disposizione dallo stesso Comune. Le riprese si volgeranno, nel rispetto di tutti i protocolli di sicurezza, il 20 agosto, per la regia e il soggetto di Manuel Zicarelli, il quale dirige la troupe composta da Francesco Pulze (operatore), Simone Felici (direttore della fotografia), Gabriele Pallanca (fonico), Alessandro Panizza e Iacopo Ferro (assistenti alla regia), Michele Abrate (tecnico luce). Costumi Scene Trucco di Anna Varaldo. Produzione esecutiva Bulk Media.