A Loano una giornata al mare per le persone diversamente abili: "La disabilità non deve esistere" - IVG.it

Loano. Sono 28 gli ospiti dell’Istituto Medico Pedagogico di Borghetto Santo Spirito che questa mattina, ai bagni Lampara di Loano, hanno preso parte all’iniziativa “Bolleggiando & Galleggiando”.

Accompagnati dal gruppo OPSA (Operatori Polivalenti Soccorso in Acqua) della Regione Liguria e con il favore di una bellissima giornata di sole, gli ospiti dell’istituto borghettino hanno passato una mattinata di puro divertimento: ““Galleggiando è un’attività che portiamo avanti come scuola regionale da circa tredici anni – spiega Giuseppe Crispo, volontario della Croce Rossa specializzato nei salvataggi in acqua -. Solitamente viene organizzata in piscina, mentre d’estate un paio di appuntamenti al mare. È una attività di inclusione sociale. Il messaggio che lancia la squadra regionale è che attraverso l’acqua tutte le barriere vengono annullate. Perché con l’ausilio della terza dimensione qualsiasi tipo di disabilità viene portata al pari di un normo dotato nel quotidiano”.

La giornata è stata ulteriormente arricchita dalla presenza del gruppo di Clown Terapia V.I.P. “Viviamo in Positivo” di Savona. “Asl 2 ringrazia tutti i soggetti che, a avario titolo, hanno contribuito all’organizzazione e al successo dell’iniziativa, in particolare il Comune di Loano, la Croce Rossa di Loano, gli OPSA della Regione Liguria, i bagni Lampara, il gruppo Clown Terapia V.I.P. ed il Consorzio Obiettivo Turismo”. All’evento, per la Regione era presente il consigliere regionale della Lega e presidente della commissione regionale per la salute e la sicurezza Brunello Brunetto.

“Fare questa attività è importante perché la parte in acqua produce un rilassamento muscolare e quindi un benessere. Senza contare il massaggio che l’acqua dà al nostro organismo. E poi c’è il divertimento e tutta la parte ludica che sono fondamentali. Il messaggio deve essere che la disabilità non deve esistere” conclude Crispo.