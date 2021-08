A Laigueglia la IAT Gallery per l'incoming turistico: al via la mostra "I Grandi Maestri della Biennale" - IVG.it

Laigueglia. Nuovo appuntamento all’interno della “IAT Gallery” di Laigueglia. Voluta dalla collaborazione tra il Comune di Laigueglia e la Confcommercio, la IAT Gallery nasce come location iniziale di accoglienza al turista, con l’obiettivo di lanciare un messaggio di qualità e bellezza.

In calendario la mostra: “I Grandi Maestri della Biennale”.

L’idea del curatore Pierluigi Luise è quella di portare a Laigueglia i grandi nomi dell’arte che hanno partecipato nel corso degli anni alle edizioni della Biennale. Spiccano i nomi di De Chirico, Concetto Pozzati, Salvatore Emblema, Andy Warhol, Gastone Biggi, Ugo Nespolo, Franco Angeli, Mario Schifano e non per ultimo l’esponente del “Gruppo Uno” Achille Pace.

La mostra avrà luogo dal 2 al 31 agosto in piazza Cavour, nella sede e negli orari di apertura dello IAT.

“Poter esporre opere d’arte di questo livello all’interno dello IAT è sicuramente un modo per accogliere all’insegna della bellezza quanti si rivolgono al nostro ufficio per conoscere meglio le uguali bellezze del nostro borgo” spiega il sindaco Roberto Sasso Del Verme.

A corollario del progetto, per amplificarne la visibilità, verrà esposta un’opera d’arte anche all’interno di sei pubblici esercizi che hanno dato la loro collaborazione all’iniziativa: sono il “Baia del Sole”, la “EnoPirata”, “Pacan”, “La Bitta”, il “Vascello Fantasma” e “La Sosta”.

“La Confcommercio si pone come Ente promotore a questo evento in quanto crede che Laigueglia e le sue attività imprenditoriali abbiano le credenziali per essere evidenziate attraverso iniziative di qualità rivolte ad un pubblico di livello” sottolinea il presidente Daniele Ziliani.