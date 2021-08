A Ferragosto aperto il Forte di San Giovanni a Finale e il Museo dell'Arte Vetraria di Altare - IVG.it

Liguria. I musei statali in Liguria saranno aperti anche nella giornata di Ferragosto.

Per l’accesso è necessario presentare il Green Pass (Certificazione Verde), il documento creato per agevolare la libera circolazione in sicurezza dei cittadini nell’Unione europea durante la pandemia di Covid-19.

In provincia di Savona sono aperti i seguenti musei: Forte San Giovanni a Finale Ligure dalle 14 alle 20 (per prenotare cliccare qui o contattare il numero 338 1276580, qui tutte le informazioni); Villa Rosa-Museo dell’arte vetraria altarese ad Altare dalle 15 alle 19 (per prenotare cliccare qui o contattare il numero 019 584734, qui tutte le informazioni).